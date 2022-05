HVV : Zehntausende 9-Euro-Tickets via App und Online-Shop verkauft

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat in den ersten 24 Stunden nach Beginn des Vorverkaufs für das 9-Euro-Ticket rund 56.000 der begehrten Fahrscheine verkauft. Dies seien jedoch nur die Anfragen über die App und den Online-Shop der HVV, wie eine Sprecherin am Samstagabend mitteilte. Die Zahlen der Servicestellen waren demnach noch nicht darin eingerechnet. Dennoch sei die Zahl auch ohne die Verkäufe aus den Vorverkaufsstätten überdurchschnittlich hoch, wie die Sprecherin ergänzte. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet.

Aktuell ist das Ticket neben App und On...

