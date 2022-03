Energie : Wirtschaftsminister begrüßt Abschaffung der EEG-Umlage

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) begrüßt die für Juli beschlossene Abschaffung der EEG-Umlage. „Angesichts der steil nach oben steigenden Energiepreise ist dies der richtige und notwendige Schritt, um die Verbraucher in diesen schwierigen Zeiten etwas zu entlasten“, sagte der Minister am Mittwoch in Schwerin. Entscheidend sei jedoch, dass die Energieversorger die Entlastung auch vollumfänglich an die Verbraucher weitergeben.

Aus Sicht der Linkspartei im Landtag muss der Ausgleich jedoch deutlicher ausfallen. Der energiepolitische Sprecher der Fraktion, Daniel Seiffert, forderte vom Bund, den geplanten Heizkostenzuschlag mindestens zu verdreifachen und statt eines einmaligen Zuschusses zur Grundsicherung von 100 Euro diese dauerhaft zu erhöhen. Zudem sieht Seiffert die Notw...

