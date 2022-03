Schwerin : Wirtschaft in Angst vor steigenden Energiepreisen

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat einen beschleunigten Umstieg der Energieversorgung auf Erneuerbare sowie staatliche Unterstützung beim Strompreis gefordert. Die Politik müsse dafür sorgen, dass der sauberste Strom nicht der teuerste sei, forderte die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag. „Um wirtschaftlich zu arbeiten, müssen besonders produzierende Unternehmen einen attraktiven Preis erhalten“, verlangte der geschäftsführende Präsident der IHKn in MV, Matthias Belke. Anderenfalls drohe Abwanderung.

Der Krieg gegen die Ukraine offenbare das Dilemma der deutschen Energiepolitik der vergangenen Jahre: Der Ausstieg aus der Atomenergie, der geplante Kohleausstieg und eine hohe Lieferabhängigkeit bei Gas gefährdeten ohne einen zügigen Umstieg auf alternative Energien die Sicherheit der Energieversorgung im Land. Die Versorgungssicherheit müsse an vorde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.