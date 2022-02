Wirtschaft : Windbranche: Ausbau geht in ganz Europa zu langsam voran

Der Windenergie-Ausbau kommt aus Branchensicht in ganz Europa viel zu schleppend voran. Es sei „immer wieder erschreckend, schwarz auf weiß zu lesen, wo wir stehen und wohin wir wollen - wohin wir müssen, um die gemeinsamen europäischen Klimaziele zu erreichen“, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Windparkbetreiber Offshore (BWO), Stefan Thimm am Donnerstag. „Auch Versorgungsrisiken lassen sich durch erneuerbare Energien deutlich reduzieren. Das sollten wir vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage nicht vergessen.“ Die eskalierende Ukraine-Krise hat angesichts der großen Bedeutung russischer Gaslieferungen eine Debatte um die Versorgungssicherheit im Energiesektor ausgelöst.

Thimm reagierte auf Zahlen zum Windkraftausbau in Europa, die am Donnerstag in Brüssel vom europäischen Branchenverband WindEurope veröffentlicht wurden. Demnach seien auf See in ganz Europa im Jahr 2021 nur 3,4 Gigawatt (GW) Windenergie-Leistung hinzugekommen - davon mehr als 2 GW in Großbritannien. „Die einzigen Europäischen Länder, die neben Großbri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.