Fisch-Informationszentrum : Wie viel Fisch essen die Deutschen? Wirtschaft will Zahlen bekannt geben

Hamburg | Das Fisch-Informationszentrum in Hamburg gibt an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) neue Zahlen zum Verbrauch von Fisch und Meeresfrüchten in Deutschland im Jahr 2016 bekannt. Wie der Geschäftsführer des Informationszentrums, Matthias Keller, sagte, liegt der Verbrauch pro Kopf seit Jahren bei um die 14 Kilogramm, gemessen am Fanggewicht. Der weltweite Durchschnitt beträgt nach Angaben der Welternährungsorganisation (FAO) etwa 20 Kilo. Die beliebtesten Fischarten in Deutschland sind Lachs, Alaska-Seelachs, Hering, Thunfisch und Forelle.

Im vergangenen Jahr hatte das Informationszentrum berichtet, die Nachfrage nach Fisch und Meeresfrüchten sei 2015 mit 1,15 Millionen Tonnen trotz steigender Preise stabil geblieben. Der Einzelhandel hatte den Angaben zufolge gut 420.000 Tonnen verkauft, die Kunden hatten dafür 3,7 Milliarden Euro bezahlt. Das Fisch-Informationszentrum ist ein Verein der deutschen Fischwirtschaft.

von dpa

erstellt am 06.Sep.2017 | 07:22 Uhr