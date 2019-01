Veranstaltungsreihe des sh:z : Werbung, Wirtschaft, Wissen: Erfolgreich werben mit Multichannel-Marketing!

Das sh:z Forum Werbung, Wirtschaft, Wissen zum Thema „Erfolgreich werben mit Multichannel-Marketing!“ in Flensburg und Pinneberg

von shz.de

11. Januar 2019, 11:15 Uhr

Nach 1.0, analoger Werbung, und 2.0, dem Online-Hype, folgt nun 3.0, das Multichannel-Marketing, eine orchestrierte Kommunikation, um das Brandbuilding zu steigern und den Kunden final zu einer Kaufentscheidung zu bewegen.

Ob im Büro, zuhause oder unterwegs – Ihre Zielgruppe sucht, vergleicht und findet Sie auf vielfältige Art und Weise und über diverse Kanäle.

Nicht nur für den direkten Abverkauf oder das Brandbuilding, auch für das Recruiting neuer Mitarbeiter gilt es das Potenzial, das in der Vielzahl der Kanäle schlummert, zielgerichtet auszuschöpfen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich im stetigen Wandel der Mediennutzung als regional tätiges Unternehmen optimal präsentieren, neue Stammkunden und Mitarbeiter erreichen und Ihre Präsenz steigern.

Hier gelangen Sie zur Anmeldung. Als Geschäfstkunde des sh:z laden wir Sie gerne ein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mediaberater.

Wolfgang Hothum

Geschäftsführer Institut für Kommunikations-Analyse und -Optimierung (IKAO)

„Vorher wissen, was nachher passiert … und noch rechtzeitig reagieren!“

Warum ist die lokale Google Suche für Dienstleister und Unternehmen mit regionaler Zielgruppe eigentlich so enorm wichtig? Welche Möglichkeiten gibt es, um bei Google präsent zu sein? Und warum können gerade Sie von den Megatrends „lokale Suche“ und „mobile Internetnutzung“ mit passenden Lösungen für Ihre Kunden profitieren? Antworten auf diese Fragen ergänzt durch ausführliche Praxisbeispiele erhalten Sie von Mario Rose, Member of the Management Board bei MSO Digital.

Holger Meyer

„Der Einsatz der Medien im Prozess der digitalen Transformation einer Bank!“

Wie erreiche ich meine Zielgruppen?

Der Mensch im Mittelpunkt einer immer komplexeren Werbewelt

Die Medienwelt ist komplizierter geworden. Um sich im allgemeinen Kommunikationsrauschen Gehör zu verschaffen, muss man sich heute etwas einfallen lassen. Mit spannenden Praxisbeispielen illustriert Nikolai Lengefeldt, Account Manager beim sh:z, wie man Menschen in Zeiten von Facebook, YouTube & Co. auf sein Produkt oder seine Dienstleistung aufmerksam machen kann.

Programm

17.00 Uhr Herzlich Willkommen 17.30 Uhr Begrüßung durch Frank Scheuerer,

Leitung Media Solutions sh:z 17.45 Uhr Vortrag von Wolfgang Hothum,

GF Institut für Kommunikations-

Analyse und -Optimierung: „Vorher wissen, was nachher passiert...

und noch rechtzeitig reagieren!“ 18.15 Uhr Vortrag von Holger Meyer,

CDO Volksbank Raiffeisenbank eG Itzehoe:



„Der Einsatz der Medien im Prozess der

digitalen Transformation einer Bank“ 19.00 Uhr Get Together

bei Snacks und Getränken

Tickets

