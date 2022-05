Handel : Weiter Probleme mit Kartenzahlungen im Einzelhandel

In vielen deutschen Supermärkten heißt es weiter: „Kartenzahlung nicht möglich“. Betroffen sind seit Tagen unter anderem Filialen von Aldi Nord, Edeka sowie der Edeka-Tochter Netto.

Die Probleme mit Kartenzahlungen in vielen deutschen Supermärkten halten an. Hintergrund ist eine Störung eines weit verbreiteten Bezahlterminals des US-Herstellers Verifone, das mehrere Zahlungsdienstleister in Deutschland verwenden. Viele Kunden mussten deswegen auch am Samstag bei ihren Einkäufen mit Bargeld bezahlen und konnten keine Giro- oder Kr...

