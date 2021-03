USA : Weg frei für Bidens „Rettungsplan“ in der Corona-Krise

Joe Biden will die USA aus der Corona-Pandemie führen. Eingedämmt werden muss nicht nur die Ausbreitung des Virus, sondern auch die wirtschaftliche Krise. Eine wichtige Hürde dafür ist nun genommen.

Washington | Dem billionenschweren „amerikanischen Rettungsplan“ von Joe Biden steht nichts mehr im Weg: Nach der Verabschiedung des gewaltigen Corona-Konjunkturpakets durch den US-Kongress fehlt nur noch die Unterschrift des Präsidenten, um das Maßnahmenbündel in Kraft zu setzen. Dieser Schritt soll voraussichtlich am Freitag folgen. Der Umfang des Pakets in H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.