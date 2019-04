Börse in Frankfurt : Wall Street und schwacher Euro stützen Dax

Der Dax hat sich nach der jüngsten Rally am Dienstag nach Ostern lange Zeit kraftlos präsentiert, ehe ihm die Gewinne an der Wall Street und der sinkende Eurokurs ins Plus verhalfen. Der deutsche Leitindex schloss 0,11 Prozent höher auf 12.235,51 Punkten.

von dpa

23. April 2019, 18:11 Uhr

Mit seinem Tageshoch bei 12.251,81 Punkten im späten Handel hatte das Barometer ein weiteres Jahreshoch markiert. Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg am Dienstag um 0,71 Prozent auf 26.038,47 Zähler.

«Der Dax hatte zunächst etwas Probleme, wieder in die Gänge zu kommen», sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Auf dem hohen Niveau sei es aber schon ein gutes Zeichen, wenn Gewinne gehalten würden. Anleger auf der Suche nach attraktiven Renditen müssten auf den fahrenden Zug am Aktienmarkt aufspringen; dies verhindere echte Rückschläge.