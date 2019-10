Vorstellung in Wolfsburg : VW will mit neuem Golf 8 Umwelt- und Klimabilanz verbessern

Er ist das mit Abstand wichtigste Modell für den VW-Konzern - jedenfalls so lange, wie die E-Mobilität noch nicht im Massenmarkt angekommen ist. In die Neuauflage des Golf flossen Milliarden an Entwicklungskosten.

Avatar_shz von dpa

24. Oktober 2019, 19:35 Uhr

Den Golf 8 gibt es nicht mit reinem E-Motor - effizientere Verbrenner und neue Hybridantriebe sollen die Ökobilanz des wichtigsten Volkswagen-Modells aber spürbar verbessern.

«Die Dieselmotoren haben wir komplett überarbeitet», sagte VW-Markenchef Ralf Brandstätter bei der Vorstellung der jüngsten Golf-Auflage in Wolfsburg. Die Ottomotoren seien deutlich sparsamer.

Beim Golf werde der Dieselantrieb künftig mit zwei sogenannten SCR-Systemen angeboten, die die Abgase gründlicher reinigen. «Die Stickoxid-Emissionen können so um bis zu 80 Prozent reduziert werden», sagte Brandstätter zum Vergleich mit dem Vorgänger Golf 7. Zudem seien neue Hybridmotoren im Programm - insgesamt peile man damit eine durchschnittliche Minderung des CO2-Ausstoßes um bis zu 20 Prozent an. Ziel sei es, hier Standards für die gesamte Branche zu setzen, meinte der VW-Manager zur «Hybrid-Offensive» des Konzerns.

Viel zu hohe Stickoxid-Emissionen waren der Dreh- und Angelpunkt des Abgasskandals. Schärfere CO2-Vorschriften der EU wiederum sind im Klimaschutz die zentrale Herausforderung der Autobranche.

VW-Konzernchef Herbert Diess sieht verbesserte Verbrennungs- und Hybridmotoren als «wichtigen Zwischenschritt, um unseren Anteil von 1 Prozent am weltweiten CO2-Ausstoß bis 2050 auf null zu senken». Dass man beim Golf nun keinen ausschließlichen E-Antrieb mehr anbietet, liegt laut VW vor allem an der Elektroauto-Familie ID, die im November mit dem ID.3 startet. «Aus unserer Sicht ergänzen sich diese Produkte», sagte Brandstätter.