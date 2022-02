Wirtschaft : VW will begrenzt einstellen: „Hausaufgaben“ im Job-Wandel

Wie andere Autobauer muss sich Volkswagen um die Gunst von IT- und Batteriespezialisten bemühen. Jenseits solcher Ausnahmen werden Jobs meist aber weiter strikt intern nachbesetzt oder über Altersteilzeit abgebaut. In der Weiterqualifikation ist noch einiges zu tun.

Bei der Stellenbesetzung will Volkswagen internen Bewerbern in der Regel noch länger Vorrang gegenüber Kandidaten von außen geben - in Sparten wie Software oder Batterietechnologien verstärkt der Konzern jedoch auch die externe Suche. Dies sei durch die eigenen Qualifikationsprogramme gedeckt, sagten Personalvorstand Gunnar Kilian und Betriebsratschefi...

