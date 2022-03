Reaktion auf Putins Invasion : VW, Google, Ikea: Diese Unternehmen stoppen ihr Russland-Geschäft

Etliche Unternehmen haben als Reaktion auf Putins Invasion in die Ukraine schon die Einstellung ihrer Aktivitäten in Russland angekündigt. Volkswagen spricht von einer „weitgehenden Unterbrechung“ der Geschäfte. Google setzt sein Anzeigengeschäft aus und Ikea schließt Filialen.

Volkswagen setzt sein Russland-Geschäft wegen des Krieges gegen die Ukraine aus. „Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs hat der Konzernvorstand entschieden, die Produktion von Fahrzeugen in Russland bis auf weiteres einzustellen“, hieß es am Donnerstag aus Wolfsburg. Auch Exporte der größten europäischen Autogruppe in die Russische Föderation wür...

