Börse in Frankfurt : Vorsichtige Anleger bremsen Dax zu Wochenbeginn

Das Zögern der Anleger vor ereignisreichen Tagen hat den Dax am Montag gebremst. Der deutsche Leitindex gab zur Mittagszeit um 0,17 Prozent auf 12.398,73 Punkte nach.

von dpa

29. Juli 2019, 12:35 Uhr

Im Laufe der Woche stehen Quartalsberichte etlicher Dax-Schwergewichte, neue Gespräche im US-chinesischen Handelsstreit und der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum tendierte wie der Dax etwas schwächer. Der MDax dagegen schlug sich etwas besser, der Index der mittelgroßen deutschen Werte stieg zuletzt um 0,17 Prozent auf 26.269,84 Punkte. Die Wall Street wird aktuellen Indikationen zufolge am Montag knapp schwächer erwartet.

«Die Fed hat in dieser Woche den Joystick in der Hand», sagte der Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Die erste US-Zinssenkung seit mehr als zehn Jahren gilt angesichts von Konjunktursorgen als ausgemachte Sache, fraglich ist aber das Ausmaß. Laut Reid sind 0,25 Prozentpunkte eingepreist aber 0,50 Punkte durchaus möglich.

Am Dienstag schon wird im Zuge der Handelsstreitigkeiten eine US-Delegation um Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer in China zu erneuten Gesprächen erwartet. Der Zahlenreigen im Dax setzt sich dann parallel mit Zahlen von Fresenius, HeidelbergCement und der Lufthansa fort.

Die Aktien der Deutschen Börse waren am Montag im Dax mit minus 2,1 Prozent unter den größten Verlierern. Besser erging es den Aktionären der Deutschen Telekom, deren Aktien 3 Prozent an Wert gewannen. Im MDax gab Zahlen von Siemens Healthineers zu verarbeiten, die Aktie setzte sich trotz eines durchwachsenen Fazits klar mit 5,8 Prozent ins Plus ab. Delivery Hero stiegen an der Indexspitze sogar um 7,4 Prozent auf ein Hoch seit September.