Autoindustrie : Volkswagen beginnt mit E-Auto-Serienproduktion in Emden

Nach rund zwei Jahren Umbauphase soll im Volkswagen-Werk in Emden heute die Serienfertigung des ersten Elektro-Modells beginnen. Mit der Produktion des Elektro-Kompakt-SUV ID.4 macht der Autobauer in der Seehafenstadt den ersten Schritt beim Umstieg auf die Elektromobilität. Das Werk in Ostfriesland ist nach dem VW-Standort im sächsischen Zwickau der zweite Ort in Deutschland, an dem das Modell gefertigt wird.

Volkswagen investiert nach eigenen Anga...

