Börse in Frankfurt : Verlängerter Lockdown belastet den Dax

Die Lockdown-Verlängerung in Deutschland drückt den Anlegern am Dienstag aufs Gemüt.

Frankfurt/Main | Nach dem robusten Wochenauftakt ist der Dax nun schwach in den Handel gestartet, am Ende der ersten Handelsstunde büßte er 0,52 Prozent auf 14.580,42 Punkte ein. Der MDax verlor 0,49 Prozent auf 31.692,47 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx fiel um 0,3 Prozent. Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wird angesichts steigender ...

