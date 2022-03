Arbeitsmarkt : Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern kleiner

Der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern ist in Mecklenburg-Vorpommern deutlich geringer als bundesweit. Laut Statistischem Landesamt verdienten Frauen im Nordosten im vergangenen Jahr im Schnitt fünf Prozent weniger als Männer. Ein Jahr zuvor betrug der Unterschied noch sechs Prozent, wie das Amt am Montag mitteilte. Bundesweit seien es zuletzt 18 Prozent gewesen. Am Montag wurde in Deutschland der „Equal Pay Day“ begangen - der Tag, bis zu dem Frauen aufgrund ihres geringeren Verdienstes rechnerisch umsonst arbeiten.

Im Schnitt verdienten Frauen in MV in vergangenen Jahr 17,11 Euro pro Stunde brutto und Männer 17,92 Euro, so das Statistik-Amt. Bundesweit verdienten Frauen im Jahr 2020 laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich 18,62 Euro brutto in der Stunde, Männer 22,78 Euro. Die größere Schere bei den Verdiensten zwischen Männern und Frauen bundesweit führt d...

