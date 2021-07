Vor neuer Tarifrunde : Verdi ruft zu Warnstreiks bei Sparda-Banken auf

Bei den Tarifverhandlungen mit der Sparda-Bank wirft Verdi der Arbeitgeberseite vor, sich keinen Schritt bewegt zu haben. Kunden müssen diese Woche mit Einschränkungen rechnen - es wird gestreikt.

Berlin | Kunden von etlichen Sparda-Banken in Deutschland müssen in dieser Woche mit streikbedingten Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von vier der elf genossenschaftlichen Institute zum Warnstreik aufgerufen, um in der laufenden Tarifrunde den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Der Ausstand soll an diesem Dienstag ...

