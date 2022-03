Tarifkonflikt : Verdi ruft für Montag zu Warnstreiks an Flughäfen auf

Nach mehreren Verhandlungsrunden ohne Ergebnis ruft die Gewerkschaft für Montag wieder zu Warnstreiks auf. Sechs Flughäfen sind vorerst betroffen.

Verdi ruft Sicherheitskräfte in der Fluggastkontrolle an mehreren deutschen Flughäfen für Montag zu ganztägigen Warnstreiks auf. Gestreikt werden soll nach Angaben der Gewerkschaft an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Berlin, Bremen, Hannover und Leipzig. Die Warnstreiks sind ein Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luft...

