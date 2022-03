Rostock : Verdi begrüßt Einigung bei Logistiktochter der Uniklinik

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zieht ein positives Fazit nach der Einigung im Tarifstreit mit der Logistiktochter der Universitätsmedizin Rostock. „Dieser Tarifabschluss ist ein tarifpolitischer Erfolg, der durch die Warnstreiks und die gewerkschaftliche Entschlossenheit der Beschäftigten möglich wurde“, sagte Steffen Kühhirt, Verhandlungsführer von Verdi Nord, am Freitag in Rostock. Er betonte unter anderem den Sozialtarifvertrag als Meilenstein.

Der Einigung zufolge erhalten die insgesamt 280 UMR-Logistik-Mitarbeiter unter anderem ein Corona-Bonus in Höhe von 1300 Euro für das Jahr 2022. Die Entgelttarife werden mit Wirkung zum Dezember dieses Jahres um 2,8 Prozent erhöht. Zudem trete der Rahmentarifvertrag vom Juni 2017 wieder in Kraft. Das Unternehmen hatte bereits am Donnerstag über den Abs...

