Erneuerbare Energien : Verband wirft Landesregierung Untätigkeit vor

Die Alternativenergie-Branche in Nordrhein-Westfalen hat der Landesregierung Untätigkeit beim Ausbau erneuerbarer Energien vorgeworden. 100 Tage nach Vorstellung ihrer neuen Energieversorgungsstrategie lasse die Landesregierung konkrete Maßnahmen zum beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien vermissen, bemängelte der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) am Dienstag in Düsseldorf.

So hätten Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Energieminister Andreas Pinkwart (FDP) bislang nicht gesagt, wie die angekündigte Verdoppelung bei der installierten Windkraftleistung bis 2030 gelingen solle. Auch bei der Photovoltaik fehlten konkrete Maßnahmen. „Die Landesregierung redet gerne immer salopp über den Ausbau Erneuerbarer Energien daher...

