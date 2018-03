Vattenfalls Milliarden-Rechnung

Der Atomausstieg in Krümmel kostet die Steuerzahler viel Geld – schuld ist vor allem Kiels frühere schwarz-gelbe Regierung Carstensen

von Henning Baethge

05. März 2018, 21:37 Uhr

Noch in diesem Monat soll es so weit sein: Ein internationales Schiedsgericht in Washington will bis Ende März verkünden, wie viel Geld dem schwedischen Staatskonzern Vattenfall als Ausgleich für die vorzeitige Stilllegung seiner zwei schleswig-holsteinischen Atommeiler Krümmel und Brunsbüttel im Jahr 2011 zusteht. Auf 4,4 Milliarden Euro plus 1,3 Milliarden Zinsen hat der Kernkraftwerksbetreiber die Bundesrepublik verklagt. Beobachter rechnen damit, dass das Schiedsgericht zwar nicht die gesamte Forderung, wohl aber ein Viertel bis zur Hälfte davon anerkennen wird. Auf die deutschen Steuerzahler kommt dann eine Zusatzbelastung zwischen anderthalb und drei Milliarden Euro zu – und die Hauptschuld daran trägt Schleswig-Holsteins frühere schwarz-gelbe Regierung unter Ministerpräsident Peter Harry Carstensen. Die Entschädigung für Vattenfall wäre nach dem finanziellen Absturz der staatlichen HSH-Nordbank die nächste Milliarden-Erblast aus der Ära Carstensen.

Dass den Schweden ein beträchtlicher Schadenersatz für den deutschen Atomausstieg zusteht, hat das Bundesverfassungsgericht im Dezember 2016 bereits entschieden. Zwar halten die Karlsruher Richter den Ausstieg für rechtmäßig und haben die meisten Forderungen der drei klagenden Stromkonzerne abgewiesen. Doch bei Vattenfall machen sie wegen Krümmel eine Ausnahme: Weil der Meiler trotz seines eher jungen Alters zu der Gruppe von acht Kernkraftwerken zählte, die der Bund nur fünf Monate nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima endgültig stilllegte, halten die Richter Vattenfall für „unzumutbar schlechter gestellt“. Denn während Krümmel nur 27 Jahre lief, kommen alle anderen deutschen Kernkraftwerke annährend auf die 32 Jahre, die ihre Betreiber und die damalige rot-grüne Bundesregierung beim ersten Atomausstieg 2002 vertraglich zugrunde gelegt hatten.

Und weil Vattenfall anders als Krümmel-Miteigentümer Eon die damals für das Werk zugesagten Stromproduktionsmengen bei weitem nicht erzeugen und auch nicht auf andere Meiler übertragen konnte, hat das Verfassungsgericht beschlossen, dass die Schweden für rund 46 000 Gigawattstunden nicht mehr produzierbaren Strom zu entschädigen sind. Welchem Geldbetrag das entspricht, haben die Richter nicht festgelegt. Bei Vattenfall hat man intern aber anderthalb bis zwei Milliarden Euro ausgerechnet. Einen konkreten Anhaltspunkt wird der Schiedsspruch aus Washington liefern – denn auch die Richter dort dürften vor allem die Benachteiligung im Fall von Krümmel beanstanden. Zudem geht es in den USA aber noch um weitere Forderungen. Ansprüche von Vattenfall aus dem US-Verfahren würden allerdings mit denen aus dem deutschen Verfassungsgerichtsurteil verrechnet.



Ein Wiederanfahren hätte kurz vor der Wahl gestört





Warum aber hat die Bundesregierung den Meiler in Krümmel im August 2011 stillgelegt, obwohl er viel jünger war als die sieben anderen einschließlich Brunsbüttel? Das liegt vor allem an Schleswig-Holsteins damaliger schwarz-gelber Regierung. Ministerpräsident Peter Harry Carstensen und seine CDU wollten auf keinen Fall, dass der als „Pannenmeiler“ berüchtigte und wegen eines Störfalls ohnehin stillstehende Reaktor in Krümmel je wieder ans Netz geht – schon gar nicht kurz vor der Landtagswahl im Mai 2012. Genau das drohte aber: Ende 2011 wollte Vattenfall nach damaligen Plänen das Wiederanfahren des Meilers bei der Atomaufsicht des parteilosen Landesjustizministers Emil Schmalfuß beantragen.

Carstensen setzte daher im Frühjahr 2011 alle Hebel in Bewegung, um Krümmel schon vorher endgültig stilllegen zu lassen – zusammen mit dem sieben Jahre älteren Reaktor in Brunsbüttel, der ebenfalls wegen Pannen lahmgelegt war. „Mein Ziel ist, sie nicht wieder anzuschalten“, sagte er in Bezug auf die zwei Meiler in einem Interview. Auch im Landtag forderten alle Parteien eine Stilllegung beider Werke. Daher drängte Carstensen beim Bund in den Gesprächen über den Atomausstieg auf ein rasches endgültiges Aus auch für Krümmel.

Deutlich wird das Drängen in Berlin in einem unserer Zeitung vorliegenden internen Vermerk, den Carstensens Staatskanzlei von der Atomaufsicht des Landes für ein Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel angefordert hatte. Darin heißt es zu den Plänen des Bundes, die sieben ältesten Kernkraftwerke sofort abzuschalten: „Bei solchen Überlegungen sollte – wie von Minister Schmalfuß gefordert und Ministerpräsident Carstensen in Interviews favorisiert – die Landesregierung darauf drängen, dass das Kernkraftwerk Krümmel in diese Abschaltregelung mit einbezogen wird.“ Hingegen werde es „auf der Basis des geltenden Rechts und der Genehmigungslage letztlich nicht möglich sein“, ein Wiederanfahren des Meilers zu verbieten.



Bis zum 30. Juni muss Vattenfall entschädigt sein





Auch in einem weiteren Vermerk warnt das Ressort von Schmalfuß vor einer Formulierung im Gesetz, die zur Folge gehabt hätte, dass nur die sieben ältesten Meiler 2011 dauerhaft hätten vom Netz gehen müssen. „Die Formulierung sollte in der vorgeschlagenen Form nicht mitgetragen werden, unter anderem weil damit das Kernkraftwerk Krümmel nicht erfasst wäre“, schreibt das Ministerium. Das Drängen aus Schleswig-Holstein hatte Erfolg: Merkel ließ sich breitschlagen und Krümmel als achten Reaktor in die Gruppe der im August 2011 abzuschaltenden Meiler einbeziehen – obwohl das Werk zum Beispiel zwei Jahre jünger war als das damals weiterlaufende im bayerischen Grafenrheinfeld.

Diesen Widerspruch moniert auch das Verfassungsgericht in seinem Urteil – um dann festzustellen: „Im Hinblick auf das Kernkraftwerk Krümmel gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass dessen Einordnung in die erste Abschaltgruppe notwendig war.“ Selbst die häufigen Pannen rechtfertigten „eine Schlechterstellung nicht“. Daher sei Vattenfall per Gesetz zu entschädigen – und zwar bis 30. Juni 2018. Dass der Bund trotz des nun baldigen Fristablaufs bis heute kein Gesetz gemacht hat, ja nicht mal ein Gespräch mit Vattenfall gesucht hat, wundert nicht nur die Schweden, sondern auch manchen Verfassungsrichter. Womöglich wollen die beiden zuständigen Ministerien für Umwelt und für Wirtschaft noch den Schiedsspruch aus den USA abwarten. Der wird aber nichts daran ändern, dass die Steuerzahler eine teure Rechnung für den schlecht gemachten Atomausstieg zahlen müssen. Anders als bei der HSH-Nordbank trifft sie allerdings nicht nur die Bürger in Schleswig-Holstein und Hamburg, sondern in ganz Deutschland.