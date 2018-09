Börse in Frankfurt : US-Notenbank Fed nimmt Dax-Erholung den Schwung

Die Abwärtstendenz an der Wall Street nach der Zinserhöhung durch die US-Notenbank hat sich auch am deutschen Aktienmarkt fortgesetzt. Der Dax fiel gegen Mittag um 0,46 Prozent auf 12 328,77 Punkte und konnte somit nicht an die jüngste Erholung anknüpfen.

von dpa

27. September 2018, 12:08 Uhr

Er entfernte sich damit weiter von der Marke von 12 400 Punkten. Diese gilt im Handel als kurzfristig entscheidend für den weiteren Dax-Trend.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,63 Prozent auf 26 013,12 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 zeigte sich ebenfalls schwächer.

Auch die Kurse der deutschen Geldhäuser fielen in diesem Fahrwasser: Papiere der Deutschen Bank verloren 1,1 Prozent und die der Commerzbank 2 Prozent. Europaweit waren Bankaktien die größten Verlierer. Fallende Renditen an den Kapitalmärkten können die Erträge der Finanzinstitute im Geschäft mit festverzinsten Papieren belasten.

Nach dem Kantersieg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Nürnberg am Vorabend stiegen die Papiere des BVB in der Spitze um knapp 2 Prozent auf den höchsten Stand seit Oktober 2017. Die Westfalen hatten die Nürnberger mit 7 zu 0 besiegt. Zuletzt lagen BVB-Aktien noch 0,7 Prozent im Plus.