Börse in Frankfurt : US-Kursgewinne ziehen vor allem Tech-Werte nach oben

03.Jan.2018 | 15:04 Uhr

Tags zuvor war er noch mit 12.745 Punkten zeitweise auf das tiefste Niveau seit Ende September 2017 abgesackt.

Die deutschen Nebenwerte-Indizes legten nun noch deutlicher zu: Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,84 Prozent auf 26.339,99 Zähler, und der Technologiewerte-Index TecDax zog um 1,06 Prozent auf 2582,04 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es derweil nur mäßig nach oben.

Am Dienstag war der breit aufgestellte US-Technologiewerteindex Nasdaq Composite auf ein Rekordhoch gestiegen und hatte erstmals über der Marke von 7000 Punkten geschlossen. Die Rally spiegelt Experten zufolge die Wachstumserwartungen der Anleger mit Blick auf die Weltwirtschaft wider.

Aktien deutscher Tech-Unternehmen folgten der Entwicklung an der US-Technologiebörse und legten überdurchschnittlich zu. So zählten im Dax die Papiere des Halbleiterkonzerns Infineon mit einem Plus von rund 2 Prozent zu den Favoriten.

Im TecDax ging es für die Aktien des Solartechnikherstellers SMA Solar um knapp 4 Prozent bergauf, womit sie ihre deutlichen Verluste nach der Senkung des Umsatzziels im November weiter eindämmten.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 140,49 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,22 Prozent auf 161,68 Punkte zu. Der Euro kostete zuletzt 1,2026 US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,8315 Euro. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2065 (Freitag: 1,1993) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8288 (0,8338) Euro gekostet.