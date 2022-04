Flüssigerdgas : US-Chemie-Konzern Dow steigt bei LNG-Terminal Stade ein

Die Planungen für ein LNG-Importterminal in Stade nehmen deutlich Fahrt auf. Der Genehmigungsantrag ist eingereicht, es gibt einen ersten Großkunden und nun auch einen weiteren Gesellschafter. Hintergrund für das hohe Tempo sind auch die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Das Konsortium des geplanten Import-Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Stade hat seine Gesellschafterbasis erweitert: Das US-Chemieunternehmen Dow steigt in das Milliarden-Projekt ein und ist neuer Minderheitsgesellschafter beim Terminal-Konsortium Hanseatic Energy Hub (HEH). Zudem wurde am Montag der Genehmigungsantrag bei den Behörden eingereicht. ...

