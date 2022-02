Wirtschaft : UMR Logistik: Beschäftigte fordern tarifliche Gleichstellung

Beschäftigte des Serviceunternehmens Unimedizin Rostock Logistik (UMR Logistik) haben am Freitag mit einem Warnstreik ihrer Forderung nach tariflicher Gleichstellung Nachdruck verliehen. Dem Aufruf zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung waren nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Morgen etwa 100 Fahrer, Reinigungs- und Servicekräfte gefolgt. Auf einem Banner warnte sie davor, am Personal zu sparen.

Wie Verdi-Sprecher Steffen Kühhirt sagte, verlangen die Mitarbeiter der 100-prozentigen Logistik-Tochtergesellschaft ein tarifliches Entgelt, wie es die direkt bei der Universitätsmedizin angestellten Beschäftigten erhalten. Dazu gehöre auch eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1300 Euro. „Die in der Logistik beschäftigten Kollegen waren i...

