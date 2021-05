Tourismus : Tui fährt Betrieb in Griechenland hoch

Heute starten bereits die ersten Flieger aus Deutschland Richtung Kreta. Morgen machen die Griechen den offiziellen Auftakt in der Touristik.

Heraklion/Hannover | Zum Start der griechischen Tourismussaison 2021 hat Tui sein Geschäft in dem Land wieder aufgenommen. Am Vormittag sollten die ersten Maschinen mit Inselurlaubern aus Deutschland auf Kreta ankommen. Schon am Donnerstag waren Tui-Kunden dort gelandet, um nun mit der „Mein Schiff 5“ zu einer Kreuzfahrt aufzubrechen - der ersten von acht durch griechi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.