Handelsstreit : Trump legt bei Strafzöllen gegen China nach

US-Präsident Donald Trump eskaliert mit der Ankündigung weiterer Strafzölle den Handelsstreit mit China.

von Thomas Spang

07. April 2018, 09:50 Uhr

Washington | Bisher bewegt sich alles noch im Bereich der Ankündigungen. Bevor Strafzölle in China oder den USA in Kraft treten, vergeht noch eine Wartezeit von 180 Tage. In der Zwischenzeit können beide Seite versuchen, den Handelsstreit auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Darauf heben Optimisten ab, die in Donald Trumps Ankündigung von zusätzlichen Strafzöllen auf chinesische Güter im Wert von 100 Milliarden US-Dollar ein Druckmittel sehen.

Verbreiteter ist unter Experten die Sorge vor der Eskalation des Konflikts zu einem Handelskrieg. Mit erheblichen Konsequenzen für die Weltwirtschaft und US-Verbraucher. Darauf deutet die Reaktion aus Peking auf Trumps neue Drohungen hin. Der chinesische Handelsminister Gao Feng erklärte, die Volksrepublik sei darauf eingestellt „ohne jede Einschränkung“ zurückzuschlagen. Ausdrücklich widersprach Gao der Theorie, dies sei nur eine Verhandlungstaktik Trumps. Es gebe solche Verhandlungen nicht. Es sei schon eine Weile her, dass „beide Seite über Handelsangelegenheiten verhandelt hätten“.

Selbst Trumps Handelsbeauftragter, Robert Lighthizer, war einigermaßen überrascht von der jüngsten Ankündigung Trumps. Er sah sich genötigt, seine Sprecherin erklären zu lassen, der Präsident habe nicht 100 Milliarden Dollar an Zöllen gemeint. Vielmehr ginge es um chinesische Exportgüter in diesem Wert. Lighthizer muss nun Produkte ausfindig machen, die neben den bereits mit Zöllen belegten 1.300 Gütern sowie Aluminium und Stahl bei der Einfuhr mit 25 Prozent besteuert werden.

Die Volksrepublik China braucht keine Auswahl vorzunehmen. Wenn sie wie angekündigt in gleicher Weise heimzahlt, betreffen die Strafzölle die gesamten US-Importe im Wert von 130,4 Milliarden US Dollar. In Vergeltung für Trumps 50 Milliarden Dollar an Strafzöllen auf chinesische Produkte, hatte Peking bereits in gleicher Größenordnung US-Importe ins Visier genommen.

Die Eskalation besorgt neben den Lobbyisten der Agrarwirtschaft und großer Technologieunternehmen nun auch Experten, die ohne eine Lösung des Streits innerhalb des nächsten halben Jahres mit spürbaren Auswirkungen im Alltag rechnen. „Das wird die Kunden im Walmart treffen“, sagt Handelsexperte Chad Bown vom „Peterson Institute for International Economics“ voraus.

Bisher sind populäre Warengruppen wie Spielzeuge, Kleidung, Smartphones und Computer noch nicht von den Einfuhrzöllen betroffen. Sobald sich dies ändert, werden zum Teil deutliche Preiserhöhungen befürchtet.

Der nationale Einzelhandelsverband „National Retail Federation“ warnt vor einer „gefährlichen Abwärtsspirale“. Ein Handelskrieg „bringt ein Desaster für die gesamte amerikanische Volkswirtschaft“.

Neben den Wirtschaftsverbänden stößt Trumps Handelspolitik und sein Hauruck-Stil auch in Teilen seiner eigenen Partei auf massive Kritik. „Wenn er es nur zur Hälfte ernst meint, ist das verrückt“, erklärte Senator Ben Sasse aus Nebraska. Er hoffe der Präsident, „lässt nur wieder einmal Dampf ab“.

Trump machte am Freitag keine Anzeichen, von seinen Forderungen abzurücken. Stattdessen weitete er die Kritik in einem Tweet auf die Welthandelsorganisation aus. Die WTO behandele China wie ein Entwicklungsland und gebe Peking Vorteile. „Denkt irgendjemand, dass sei fair“, stänkert Trump. Die Amerikaner seien in der Vergangenheit schlecht vertreten gewesen. „Die WTO verhält sich gegenüber den USA unfair.“