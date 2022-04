Agrarwirtschaft : Trotz Kälteeinbruch sprießt der Spargel auf den Feldern

Trotz des Kälteeinbruchs in den vergangenen Tagen sprießt der Spargel auf den Feldern der niedersächsischen Anbaugebiete. Mittlerweile seien die Erntemengen auf den insgesamt 5000 Hektar großen Flächen so gestiegen, dass es Ostern ausreichende Mengen Spargel geben werde, teilte das Landvolk Niedersachsen am Donnerstag in Hannover mit. Den Erzeugern zufolge ist auch die Nachfrage im Moment sehr gut.

Vom Krieg in der Ukraine seien die Spargelanbauer noch nicht betroffen, weil die Saisonarbeitskräfte zu 95 Prozent aus Rumänien, Polen und aus Bulgarien kommen. Ukrainische Arbeitskräfte dürften später im Jahr eher den Heidelbeer- und Erdbeerbauern fehlen, denn dort arbeiteten in den Vorjahren rund 7000 Studierende aus der Ukraine in den Semesterferien...

