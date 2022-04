Hamburg : Tourismus-Konzept für Hamburg soll Angebote verbessern

Die Metropolregion Hamburg will bis Anfang 2023 ein Tourismus-Entwicklungskonzept mit gemeinsamen kreativen Projekten erarbeiten. Ziel seien bessere Angebote für Gäste und Menschen vor Ort sowie eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, teilten die Verantwortlichen am Donnerstag mit. Alle 20 Tourismus-Organisationen der Länder, Kreise und Städte der Metropolregion sowie die Handelskammern seien an diesem Prozess beteiligt. Die Federführung liege beim Amt für Regionale Landesentwicklung Lüneburg.

Großes Potenzial liegt den Angaben zufo...

