Technische Störung behoben : Totalausfall aller Systeme: Große Technikpanne bei Sparda-Banken

Eine große Technikpanne hat am Donnerstag die Finanzdienste der Sparda-Banken lahmgelegt.

von Christian Ströhl

17. Mai 2018, 18:13 Uhr

Hamburg | Eine technische Störung hat am Donnerstag die Dienste der Sparda-Banken deutschlandweit lahm gelegt. Kunden hätten beispielsweise kein Geld am Automaten abheben, keinen Kontoauszug drucken und auch kein Online-Banking nutzen können, teilte ein Sprecher mit.

Telefone gestört

Nach Angaben des Verbandes der Sparda-Banken waren weder Barabhebungen noch ein elektronischer Zahlungsverkehr möglich. Auch die Telefone der Banken waren demnach gestört.

Liebe Kunden,

aktuell ist aufgrund eines technischen Problems im Rechenzentrum kein Online-Banking möglich. Auch alle Sparda-Bank Automaten sind vorrübergehend außer Betrieb. Bargeld kann weiterhin kostenlos bei unseren Cash-Pool-Partnerbanken, der Postbank sowie... — Sparda-Bank BW (@SpardaBW) May 17, 2018

Die Störung sei am Donnerstagmittag bei dem IT-Dienstleister der Bank aufgetreten. „Hiervon ist deutschlandweit die gesamte Netzwerkstruktur der Sparda-Bank betroffen", sagte der Sprecher. Es werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet, hieß es. Erst am Donnerstagabend kam dann die Nachricht: "Störung behoben."

Die Sparda-Banken sind eine Gruppe von zwölf regionalen Genossenschaftsbanken, die in Deutschland nach Angaben des zuständigen Verbandes mit rund 6000 Mitarbeitern in über 400 Filialen 3,6 Millionen Mitglieder betreuen. Kunden der Sparda-Banken könnten durch den Erwerb eines Genossenschaftsanteils Mitglied ihrer Bank werden.