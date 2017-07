Börse in Frankfurt : Tiefrote Autowerte lasten schwer auf dem Dax

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Nachdem der deutsche Leitindex am Vormittag unter 12 200 Punkte gerutscht war, dämmte er seine Verluste mit einem Minus von zuletzt 0,23 Prozent auf 12 212,51 Punkte etwas ein.

Es ist der tiefste Stand seit gut drei Monaten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen büßte zuletzt 0,15 Prozent auf 24 519,27 Punkte ein. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um deutlichere 0,87 Prozent auf 2255,01 Zähler runter. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 drehte zuletzt moderat ins Plus.

Die Berichtssaison nimmt in dieser Woche Fahrt auf, auch wenn am Montag von ihr noch keine entscheidenden Impulse ausgingen. Mit den Einkaufsmanager-Indizes für die Industrie und die Dienstleistungen in Deutschland gab es dafür wichtige Konjunkturdaten.

Die Daten trieben den Euro zwar nicht weiter nach oben, aber mit zuletzt 1,1652 US-Dollar steht die Gemeinschaftswährung weiterhin deutlich über der Marke von 1,16 Dollar. Ein starker Euro kann zur Belastung für die Exportindustrie werden.

Gesprächsthema Nummer eins am Markt war auch zum Wochenstart der Kartellverdacht bei den deutschen Autobauern, deren Aktien an ihren Abwärtstrend vom Freitag anknüpften. Die Anteile der im Dax notierten Hersteller Daimler, Volkswagen und BMW sackten als die drei schwächsten Index-Vertreter am Montag um teils mehr als dreieinhalb Prozent ab.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,28 Prozent am Freitag auf 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 140,99 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,12 Prozent auf 162,50 Punkte. Den Referenzkurs für den Euro hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag auf 1,1642 (Donnerstag: 1,1485) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8590 (0,8707) Euro.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 15:06 Uhr