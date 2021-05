Elon Musk : Tesla-Chef besucht Fabrik-Baustelle in Grünheide

Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder Probleme rund um die „Giga-Fabrik“ von Tesla in Brandenburg gegeben hatte, prüft Elon Musk nun persönlich vor Ort den Fortschritt der Arbeiten.

Grünheide (Mark) | Tesla-Chef Elon Musk hat sich ein Bild vom Baufortschritt der neuen Fabrik in Grünheide bei Berlin gemacht, die wohl mehrere Monate später als ursprünglich geplant die Produktion aufnehmen wird. Der 49-jährige gab am Montag zunächst keine Stellungnahmen ab. Am Rande der Baustelle versammelten sich einige junge Tesla-Fans. Als erstes Werk von Tesla ...

