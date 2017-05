Hauptversammlung : Telekom forciert Ausbau des schnellen Internets

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Bei der Hauptversammlung in Köln kündigte Vorstandschef Tim Höttges unter anderem eine Initiative zum Ausbau in Gewerbegebieten an.

«In 3000 Gewerbegebieten in Deutschland sitzen 80 Prozent aller Unternehmen», sagte Höttges. «Die ersten 100 haben wir schon in Planung. Die nächsten 200 im Blick.» In Gewerbegebieten wollen auch andere Unternehmen mit Glasfaser punkten, unter anderem 1&1 Versatel aus dem United-Internet-Konzern sowie Vodafone.

In den kommenden zwei Jahren würden zudem 80 Prozent aller Haushalte in Deutschland garantiert mit einem Tempo von 50 Megabit pro Sekunde im Internet surfen können, die meisten sogar mit bis zu 250 Megabit, versprach der Telekom-Chef.

Im vergangenen Jahr investierte die Telekom 11 Milliarden Euro in den Netzausbau, davon rund 5 Milliarden in Deutschland. Wettbewerber kritisieren allerdings, dass der Branchenprimus den zügigen Glasfaserausbau mit veralteter Technik wie dem Vectoring blockiere. Mit dieser Technik werden die herkömmlichen Kupferleitungen aufgerüstet und schneller gemacht.

