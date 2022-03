Rendsburg-Eckernförde : Telefonbetrüger bringen 80-Jährige um 10.000 Euro

Polizisten haben in Neumünster und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde am Mittwoch eine hohe Zahl an betrügerischen Telefonanrufen bei Älteren registriert. Allein bei der Leitstelle in Kiel meldeten sich 20 Betroffene, die Anrufe von falschen Polizisten erhielten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In diesen Fällen blieb es beim Versuch. Dagegen übergab eine 80-Jährige aus Gettorf nach einem sogenannten Schockanruf 10.000 Euro als vermeintliche Kaution. Ein angeblicher Staatsanwalt hatte sie dazu aufgefordert. Mit dem Geld sollte ein Familienangehöriger einer Haft entgehen.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.