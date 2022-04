Oberlandesgericht Celle : Tausende Fälle beim Dieselabgas-Skandal

Wegen Tausender Berufungsfälle im Dieselabgas-Skandal hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle einen dritten spezialisierten Senat mit vier Richterstellen eingerichtet. Seit 2018 seien 5000 solcher Fälle eingegangen, die bislang von zwei Kammern des Gerichts bearbeitet wurden, teilte das OLG am Donnerstag mit. „Es ist ein Glücksfall, dass wir mit dieser personellen Verstärkung des Gerichts die große Arbeitslast der beiden bereits bestehenden "Dieselsenate" auffangen können“, sagte OLG-Präsidentin Stefanie Otte. Anders als in der Anfangszeit gehe es mittlerweile um Fahrzeuge mehrerer Hersteller. VW und andere Autobauer haben niedrigere Abgaswerte von Dieselmotoren vorgetäuscht, was für Hunderttausende Käufer einen Wertverlust ihres Autos bedeutet.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.