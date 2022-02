Wirtschaft : Tarifstreit bei Luftsicherheit: Warnstreik in Köln/Bonn

Mit einem Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn will Verdi seine Forderungen für die Mitarbeiter der Luftsicherheit unterstreichen. Die ersten beiden Runden im Tarifkonflikt blieben ohne Ergebnis. Die Gewerkschaft schließt weitere Warnstreiks nicht aus.

Im Tarifstreit der Luftsicherheitsbranche hat es am Mittwoch nach zwei Verhandlungsrunden ohne Einigung einen ersten Warnstreik gegeben. Am Flughafen Köln/Bonn legten laut Gewerkschaft Verdi am Morgen rund 100 Sicherheitsmitarbeiter im Frachtbereich ihre Arbeit nieder. Der Warnstreikaufruf richtete sich an die Beschäftigten der Personal- und Warenkontr...

