Hohe Profite in Europa : Studie: So viel verdienen Mineralölkonzerne an den hohen Spritpreisen

Mit dem Krieg in der Ukraine sind die Preise für Benzin und Diesel in die Höhe geschossen. Während Verbraucher tief in die Tasche greifen müssen, bereichern sich die Mineralölkonzerne vor allem in Deutschland, wie eine aktuelle Studie zeigt.

Die Mineralölkonzerne haben bislang 3,3 Milliarden Euro zusätzlich an den hohen Spritpreisen in Europa verdient. Das geht es aus einer bislang unveröffentlichten Studie hervor, die dem „Spiegel“ vorliegt und von der Umweltorganisation Greenpeace in Auftrag gegeben wurde. Das entspricht einem täglichen Krisenprofit von durchschnittlich 107 Millionen Eur...

