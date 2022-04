Wirtschaft : Streit ums Erdgas

Wegen des Kriegs in der Ukraine machen sich viele Leute Sorgen. Sie fragen sich, was der russische Präsident Wladimir Putin vorhat. Was bedeutet das für die Ukraine? Und was für uns?

Denn die Pläne von Wladimir Putin wirke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.