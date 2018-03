Börse in Frankfurt : Störung im Xetra-System legt Börsenhandel lahm

Eine technische Panne hat den Börsenhandel in Frankfurt am Morgen mehr als eine Stunde lahmgelegt.

von dpa

16. März 2018, 09:43 Uhr

Auch einer der größten Börsengänge der vergangenen Jahre in Deutschland - das Debüt der Siemens-Medizintechniktochter Healthineers auf dem Parkett - verzögerte sich dadurch. Gründe der Panne wurden zunächst nicht genannt. Wegen Störungen des elektronischen Handelssystems Xetra zog sich der Auftakt hin.

Auch an der Terminbörse Eurex gab es Probleme. Am großen Verfallstag an der Börse, Hexensabbat genannt, laufen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus. Am Kassamarkt kann dies für größere Kursbewegungen sorgen. Denn Investoren versuchen oft, zum Verfall die Kurse kurzfristig in die für sie günstige Richtung zu bewegen.

Die Panne kommt wenig passend zum «Tag der Aktie». Der soll den Deutschen eigentlich Geldanlagen in Aktien näher bringen. Sie könnten an diesem Freitag die 30 im deutschen Leitindex Dax notierten Aktien ab einem Auftragswert von 1000 Euro sowie ausgewählte, börsengehandelte Indexfonds (ETF) ohne Ordergebühren kaufen.