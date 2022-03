Cyber-Attacke : Störung bei Fernwartung von Windkraftanlagen dauert an

Die Kommunikation für die Fernwartung Tausender Windräder in Europa ist nach einem mutmaßlichen Cyber-Angriff gestört. Für einen Teil der Anlagen hat der Hersteller nun bereits Ersatzhardware beschafft. Doch bis alle wieder angebunden sind, dürfte es noch Wochen dauern.

Rund drei Wochen nach einer mutmaßlichen Cyber-Attacke dauert die Störung der Fernwartung von Tausenden Windkraftanlagen in Zentraleuropa an. Mittlerweile seien jedoch rund 15 Prozent der insgesamt 5800 betroffenen Anlagen wieder an die Satellitenkommunikation angebunden, teilte ein Sprecher des Windenergieanlagen-Herstellers Enercon in Aurich in Ostfr...

