Wirtschaft : Stimmung in der NRW-Wirtschaft hellt sich etwas auf

Die Stimmung in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft hat sich zu Jahresbeginn leicht aufgehellt. „Die NRW-Wirtschaft ist insgesamt verhalten optimistisch ins neue Jahr gestartet”, fasste der Chef der NRW.Bank, Eckhard Forst, am Donnerstag das Ergebnis einer Umfrage unter 1500 Unternehmen zusammen. Das NRW.Bank.ifo-Geschäftsklima sei nach dem starken Einbruch im Dezember im Januar wieder leicht gestiegen.

In den Chefetagen sei die Zuversicht gewachsen, „dass sich die aktuell in manchen Branchen noch angespannte wirtschaftliche Lage ab dem Sommer entspannt”, sagte Forst. Vor allem in der Industrie, im Handel und in der Bauwirtschaft sei der Anteil der Unternehmen größer geworden, die in den nächsten sechs Monaten gut laufende Geschäfte erwarten. Ihre ak...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.