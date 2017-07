Börse in Frankfurt : Starker Euro belastet den Dax vor Quartalszahlen-Reigen

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Ein starker Euro kann die Exportchancen deutscher Unternehmen trüben. Eine Viertelstunde nach Börseneröffnung verlor der Dax 0,17 Prozent auf 12 283,71 Punkte. Der MDax für die mittelgroßen Werte gab um 0,28 Prozent auf 24 856,51 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax stand indes 0,11 Prozent höher bei 2280,86 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,24 Prozent.

Auch am Donnerstag legen weiter viele große Unternehmen Zahlen für das zweite Quartal vor. Die Allianz veröffentlichte bereits am späten Mittwochabend überraschend ihre Zahlen und zeigte sich für das Gesamtjahr optimistisch. Die Deutsche Börse blieb mit ihren Geschäftszahlen hinter den Erwartungen zurück. Ihre Aktien waren mit einem Kursabschlag von fast vier Prozent am Donnerstag der bislang schwächste Dax-Wert. Aus dem Dax sollen heute zudem BASF, Bayer und die Deutsche Bank Zahlen vorlegen.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 09:51 Uhr