Eröffnung von Gigafactory : Spektakulär kurze Lieferzeit: Dann ist das Model Y von Tesla verfügbar

Die ersten Model Y von Tesla sind bei der Eröffnung der Gigafactory von Elon Musk in Grünheide ausgeliefert worden. Bei Neubestellung soll es eine im Vergleich mit anderen Herstellern spektakulär kurze Lieferzeit geben. Wie viel das Elektroauto kostet.

Die neue Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla im brandenburgischen Grünheide sorgt für Aufregung in der deutschen Autoindustrie und in der Politik. Die sogenannte Gigafactory entstand in einer Rekordzeit von etwas mehr als zwei Jahren, eine halbe Million Autos pro Jahr sollen dort künftig vom Band laufen. Welche Autos baut Tesla in Grünheide? Ru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.