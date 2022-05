Statistik : Sozialleistungen haben Wirtschaftseinbruch überkompensiert

Trotz des wirtschaftlichen Einbruches wegen der Corona-Pandemie haben die Menschen im Nordosten 2020 mehr Geld zur Verfügung gehabt als 2019. „Im Jahr 2020 standen in Mecklenburg-Vorpommern jeder Einwohnerin und jedem Einwohner durchschnittlich 21.162 Euro an Einkommen für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung, 473 Euro mehr als 2019“, teilte das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag in Schwerin mit. Wegen der Preisentwicklung lasse sich hieraus aber nicht direkt die Kaufkraft ablesen.

