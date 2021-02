Börse in Frankfurt : Sorge um Inflation bremst Aktien aus

Steigende Renditen an den Anleihemärkten haben Anleger an den Aktienbörsen am Mittwoch ausgebremst.

Frankfurt/Main | Das deutsche Aktienbarometer Dax gab um 1,10 Prozent auf 13.909,27 Punkte nach und fiel wieder unter die 14.000er Marke. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 1,23 Prozent auf 32.637,16 Punkte ein. Mit einer höheren Verzinsung von als sicher geltende...

