Engpass wegen des Krieges : Sonnenblumenöl bleibt Mangelware: McDonald’s schraubt an der Pommes-Zubereitung

In den Supermärken ist Sonnenblumenöl wegen des Krieges in der Ukraine seit Wochen ausverkauft. Der Mangel macht sich natürlich auch in der Gastronomie bemerkbar. Fast-Food-Riesen wie McDonald’s sind zum Umdenken gezwungen.

Für Verbraucher, Gastronomie und Lebensmittelhersteller wird Sonnenblumenöl wegen des Ukraine-Kriegs auf absehbare Zeit Mangelware bleiben. Da die Ukraine der größte Lieferant ist, erwarten Fachleute vorerst keine Verbesserung der Situation. Große Unternehmen haben deswegen bereits ihre Speiseölmischung für die Zubereitung von Pommes frites geändert. „...

