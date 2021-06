Börse in Frankfurt : Sitzung der US-Notenbank hält Dax in Schach

Kurz vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht aus der Reserve locken lassen.

Frankfurt/Main | Der Leitindex Dax pendelte am Mittwoch in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Vortag und schloss 0,12 Prozent niedriger bei 15.710,57 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,29 Prozent auf 34.232,74 Punkte zu und verpasste eine weitere Bestmarke nur knapp. Die Ergebnisse der Notenbanksitzung werden nach dem Börsenschluss in Europa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.