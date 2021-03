Börse in Frankfurt : Siemens Energy löst Beiersdorf im Dax ab

Nach nicht einmal einem halben Jahr an der Börse steigt Siemens Energy in den Dax auf. Damit sind künftig zwei Unternehmen aus einer Familie in der Börsen-Eliteliga vertreten.

Frankfurt/Main | Siemens Energy rückt in die Topliga der Deutschen Börse auf. Das entschied der Börsenbetreiber in Frankfurt. Das erst im vorigen Jahr von Siemens abgespaltene Münchner Energietechnik-Unternehmen ersetzt im Deutschen Aktienindex Dax den Hamburger Konsumgüter- und Kosmetikhersteller Beiersdorf, der Ende 2008 in den Dax aufgestiegen war. Zuletzt wa...

