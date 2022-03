Luftverkehr : Sicherheitspersonal am Flughafen am Dienstag im Warnstreik

Reisende müssen sich am Dienstag auf Flugausfälle und Verzögerungen am Hamburger Airport einstellen. Im laufenden bundesweiten Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte an Flughäfen ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle dort zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die Flughafengesellschaft empfahl allen Reisenden, „sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren“. Für Dienstag seien am fünftgrößten deutschen Airport 87 Abflüge und 89 Ankünfte mit insgesamt rund 20.000 Passagieren geplant. Einen Überblick, welche und wieviel Flüge gestrichen werden, gab es am Montag zunächst nicht.

„Wir wissen, dass in Hamburg noch Ferie...

