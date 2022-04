Fleischbranche in erheblicher Schieflage : Schweinedämmerung: Warum bald Schlachthöfe schließen könnten

In Deutschland werden jedes Jahr zig Millionen Schweine geschlachtet. Doch wie lange noch? Die Branche durchlebt harte Zeiten. Von Schließungen einzelner Schlachthöfe oder dem Aus ganzer Unternehmen ist die Rede. Darum ist die Lage für Tönnies und Co. so schwierig.

Die Zahlen sind eindeutig. Egal, wohin man blickt: Mit dem Schwein in Deutschland geht es bergab. Zuletzt bestätigte das die sogenannte Versorgungsbilanz, die von staatlichen Stellen erhoben wird und zeigt, wie viele Fleisch gegessen wird. Das Ergebnis für das Jahr 2021: Auf den Tellern landeten pro Kopf etwa 31 Kilogramm Schweinefleisch. Das ist zwar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.